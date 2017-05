Noliko Maaseik is bezig met de sleutelposities in te vullen voor volgend seizoen. Na de komst van hoofdaanvaller Jolan Cox (Antwerpen) wordt de 27-jarige Canadese international Jay Blankenau (1m94) aangeworven als nieuwe spelverdeler. Hij deed in Europa ervaring op in Griekenland, bij het Nederlandse Groningen en bij TSV Dueren in de Duitse Bundesliga. Blankenau haalde, als bankzitter, met Canada de kwartfinales op de Olympische Spelen in Rio 2016.