Gert Verhulst vaart niet naar rouwende Sergio Herman

Gert Verhulst en zijn talkshow Gert Late Night verhuizen volgende week niet naar Cadzand. Verhulst wou zijn plezierboot tot bij zijn goede vriend Sergio Herman brengen, maar die moet afhaken na het overlijden van zijn vader.

Gert Verhulst presenteert zijn talkshow Gert Late Night al meer dan drie weken op zijn plezierboot Evanna, aan de voet van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Na de opname van morgen zou de boot uitvaren naar de Nederlandse kustplaats Cadzand, waar sterrenchef Sergio Herman volgende week een week lang aan boord zou verblijven.

In Cadzand is onlangs een nieuwe jachthaven geopend, met onder meer het nieuwe restaurant AIRrepublic van Sergio Herman als blikvanger. Verhulst en Herman werden goede vrienden door hun samenwerking in de jury van het programma Mijn Pop-uprestaurant. Maar gisteren werd beslist dat de tocht naar Cadzand niet doorgaat omdat Sergio Herman vorige week zijn vader Ronnie (69) verloor, de man van wie hij “alles heeft geleerd”.

Terugkeer in najaar

Naast Sergio Herman zouden volgende week ook stellingbouwer Michel Van Den Brande van The Sky is the Limit en Véronique De Kock aan boord gaan. Of zij volgende week vaste gasten blijven, staat nog niet vast. In de week van 29 mei zijn normaal Rik Verheye, Margriet Hermans en William Boeva te gast. Dat is de voorlopig laatste week van Gert Late Night, dat zo goed als zeker dit najaar terugkeert.