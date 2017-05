Warmer in Limburg dan Portugal en Italië: bezorg ons jouw foto's!

Hasselt - Bikini’s in het zwembad van Kapermolen, ijsjes aan de sluis in Diepenbeek: Limburg genoot gisteren massaal van het eerste zomerweer. In Kleine Brogel klom het kwik tot 28,4 graden. “Woensdag (vandaag, nvdr.) kan het zelfs 30 graden worden. Tropisch warm dus”, zegt HBvL-weerman Michel Nulens.

De zomer is – voor heel even – in het land. Met een mooie 28,4 graden, die om kwart voor drie in het weerstation van Kleine Brogel werd gemeten, was het gisteren in Limburg zelfs warmer dan in het zuiden van Italië of Portugal. “Het werd nog warmer dan voorspeld”, zegt weerman Michel Nulens. “Kleine Brogel is het warmste plekje van Limburg. In de rest van de provincie was het één of twee graden minder, maar dat is nog altijd warm voor de tijd van het jaar.”

Goed nieuws voor de jeugd die namiddag vrij heeft: vandaag wordt het nóg warmer. “In de Limburgse Kempen kunnen we zelfs 30 graden halen. Dan spreken we van tropische temperaturen. Dat het een paar dagen zo warm is in mei, is niet zo uitzonderlijk. Het blijft altijd wel beperkt tot enkele dagen. Dat is ook nu het geval. Donderdag is het plots de helft minder warm. Dan verwachten we nog 16-17 graden en regen.”

