Sagan triomfeert in Californië

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft de derde rit in de Ronde van Californië (World Tour) gewonnen. De wereldkampioen haalde het na 192,5 km van Pismo Beach naar Morro Bay in een sprint voor Rick Zabel (Katusha) en Simone Consonni (UAE Team Emirates). Rafal Majka behoudt zijn leiderstrui.

Na de passage door de bergen maandag kreeg het peloton dinsdag opnieuw een relatief vlakke etappe voorgeschoteld met als enige noemenswaardige hindernis een klim van derde categorie, 1,8 km na zo’n 80 kilometer. Daarna ging het grotendeels over vlakke en brede wegen richting het kuststadje Morro Bay. Daar wachtte de renners een hellende aankomststrook: op 400 meter van het einde volgde een bocht naar rechts waarna het behoorlijk steil bergop gaat richting finish, voer voor machtssprinters zoals Degenkolb, Sagan of Kristoff.

De obligate vlucht van de dag kwam op naam van vijf renners: Danny Pate (Rally Cycling), David Lozano (Team Novo Nordisk), Sean Bennett (Jelly Belly), Federico Zurlo (UAE Team Emirates) en Ben Wolfe van Jelly Belly die ook zondag al mee was in de vroege vlucht. Maximaal gunde het peloton hen 5:45 minuten voorsprong, het was Bora-Hansgrohe, voor leider Rafal Majka, maar ook voor Peter Sagan, en Quick Step Floors, die de wedstrijd controleerden.

De wedstrijd kabbelde voort en de bonus van de vluchter zakte onder de minuut met nog 25 km voor de boeg. Het sein wat later voor Ben Wolfe om zijn medevluchters achter te laten, maar ook hij bleek niet opgewassen tegen het peloton en werd ingerekend op 8,2 km van het einde.

De sprintvoorbereiding begon, het was Trek-Segafredo dat Degenkolb naar voren loodste, ook Sagan wipte mooi mee en uiteindelijk toonde de tweevoudige wereldkampioen zich de sterkste bergop, goed voor zijn zestiende ritzege in de Ronde van Californië.