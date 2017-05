”Voka buist Vlaamse en Belgische regering. Opnieuw”

Net zoals vorig jaar heeft de Limburgse werkgeversorganisatie Voka opnieuw de Vlaamse en de Belgische regering gebuisd. Vorig jaar kregen ze één op tien. Dit jaar is dat al drie op tien, maar hoe dan ook gebuisd.

Vanwaar komt die buis? Bij de vorming van de Vlaamse en de federale regering in 2014 schoof Voka Limburg tien prioriteiten naar voor om onze provincie op een hoger niveau te tillen. Van die tien prioriteiten zijn er ondertussen drie gerealiseerd of in uitvoering. Het gaat dan om de erkenning van Limburg als ontwrichte zone, de opwaardering van technische en beroepsopleidingen en de ontwikkeling van de Fordsite. Van de zeven andere prioriteiten is nog niets in huis gekomen. De buis is dan ook logisch. En toch vinden we, net als vorig jaar, dat Voka Limburg te streng is. Omdat we zelf debet zijn aan het feit dat een aantal prioriteiten nog niet is gerealiseerd. Het is immers door onze interne verdeeldheid dat de Noord-Zuidverbinding er nog altijd niet is. Het is omdat we zelf te weinig ambitie hebben dat te weinig Limburgse jongeren hoger onderwijs volgen. En waarom moeten er hoogdringend nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden wanneer we de bestaande bedrijventerreinen niet ingevuld krijgen?

We stellen ons ook vragen bij de Voka-evaluatie van de prioriteit ‘loon naar werken: hoger nettoloon met lagere totale loonkost’. Zeer zeker, we blijven Europees recordhouder qua lasten op arbeid. Er is nog werk. Maar de tax shift zorgde voor een vermindering van de lasten op arbeid. Die tax shift is de voornaamste verklaring voor het gegeven dat er de laatste twee jaar 130.000 banen bijkwamen en nog vele tienduizenden banen in aantocht zijn. Met als gevolg dat werkgevers nog moeilijk personeel vinden. Waar is dan het probleem? Juist, de mismatch. Maar is het de fout van de regeringen dat Limburgse jongeren te weinig voor toekomstgerichte technische en beroepsopleidingen kiezen? Dat dachten we niet.

Over één zaak zijn we het wel voor honderd procent eens met de Limburgse werkgevers: de primordialiteit van de politiek moet worden hersteld. Dit land is vergeven van de belangengroepen met allemaal tegenstrijdige belangen. Dat de regeringen – vóór ze beslissingen nemen – de belangengroepen raadplegen om tot evenwichtige beslissingen te komen, kunnen we perfect volgen. Maar daarna is het aan de regeringen om die beslissingen te nemen en die uit te voeren, zonder dat men daarop terugkomt. Anders schiet het nooit op.