Union zakt weg naar laatste plaats na verlies tegen KV Mechelen

KV Mechelen heeft de supporters een passend afscheid gegeven in de laatste thuismatch van het seizoen. Het zette Union opzij met 1-0 na een doelpunt van de jonge Peffer. Door deze zege behoudt KV Mechelen een miniem waterkansje op groepswinst in Play-off 2A, al zou het dan STVV moeten verslaan met een monsterscore. Union, dat zo goed begonnen was aan deze Play-off 2, zakt weg naar de laatste plaats.

Bij KV Mechelen gaf trainer Yannick Ferrera een verrassende basisplaats aan de jonge Yordi Peffer. De 19-jarige had dit seizoen al vier invalbeurten achter zijn naam staan, maar werd nu meteen in de basis gedropt. Die gok loonde voor KVM, want diep in de eerste helft scoorde Peffer meteen zijn eerste doelpunt van het seizoen. De youngster plaatste de bal perfect voorbij doelman Sadin en zorgde zo voor de 1-0 ruststand.

Niet dat Union kansloos was in die eerste helft, want het eerste gevaar kwam wel degelijk van de Brusselaars. Fixelles kreeg de bal er echter tweemaal niet in. Vooral een plaatsbal nét voor de 1-0 was om in te kaderen, het leer spatte uiteen op de kruising en zo bleef de nul staan voor Union. In de tweede helft kwam KV Mechelen beter voor de dag, maar het doelhout stond meer dan eens in de weg om KVM een tweede goal te bezorgen.

Door deze magere zege lijkt de groepszege in Play-off 2A naar STVV te gaan. De Kanaries wonnen namelijk met 1-3 bij Lierse en hebben een doelpuntensaldo van +8. Dag en nacht verschil, vergeleken met dat van KV Mechelen. De Kakkers vatten de laatste speeldag namelijk aan met -2 doelpuntensaldo en zouden moeten winnen met 0-7 op het veld van STVV om alsnog de finale van Play-off 2 te spelen...