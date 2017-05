Instagram ligt plat na lancering ‘face filters’

De Verenigde Staten, India, Australië, Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België... Vanuit alle hoeken van de wereld stromen meldingen binnen dat het sociale netwerk Instagram - dat onderdeel is van Facebook - dinsdag plat ligt.

Vermoedelijk heeft het probleem iets te maken met het succes van de lancering van de zogenaamde ‘face filters’. Sinds dinsdag is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld een konijnengezicht of een bloemenkrans toe te voegen op Instagram Stories.

Running to #Twitter to see if #instagram is down!!#instagramdown pic.twitter.com/PgLPeOLjql