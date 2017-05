Deze kat z’n gemiauw klinkt net als uw dronken oom

Wanneer deze kat miauwt... dan kijkt iedereen raar op. En het is niet verwonderlijk want op zo’n diepe stem is zelfs Barry White jaloers.

Het internet gaat momenteel los op Jack, de zwart-witte kat met een diepere stem dan Morgan Freeman en Barry White samen. Het baasje van Jack postte gisteren een video op Youtube met als bijschrift: “Dit is Jack. Hij lijdt aan hemiplegia laryngis oftewel: een verlamming aan de stembanden. Of dat vertelde de dierenarts me toch.”

Het regent reacties online waarin gediscussieerd wordt of deze video wel echt is. “Het gemiauw klinkt veel te veel als een mens, precies mijn zatte nonkel aan het werk!” klinkt het. Maar als Jack wel degelijk zo’n stem heeft dan kan hij alleen maar blij zijn. Volgens onderzoek voelen vrouwtjes zich veel meer aangetrokken door een lage stem.