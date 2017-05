De Bruyne in geschiedenisboeken na zege City, Arsenal wint ondanks boycot fans

Ook in de Premier League stonden er dinsdagavond enkele wedstrijden op het programma. Manchester City en Arsenal speelden nu pas een inhaalwedstrijd door het drukke schema in de Premier League, maar wonnen beide hun wedstrijd. City won van West Brom met 3-1 dankzij een aanwezige Kevin De Bruyne, Arsenal won in eigen huis met 2-0 van het al gedegradeerde Sunderland. Al was het niet allemaal peis en vree voor Arsenal, ontevreden supporters boycotten de wedstrijd uit onvrede met trainer Wenger.