VIDEO. KRC Genk kiest nieuw bestuur

De kogel is door de kerk, drie kandidaten zijn bij KRC Genk verkozen om de volgende zes jaar deel uit te maken van de raad van bestuur. De drie verkozenen zijn: Herbert Houben, Peter Croonen en Mathieu Cilissen.

Dit drietal zal ook uitmaken wie het ambt van voorzitter de volgende zes jaar zal uitoefenen, dat werd dinsdag nog niet beslist. Om de raad van bestuur aan te dikken kan het trio op een later tijdstip nieuwe mandaten openstellen. Het kan sowieso ook twee leden coöpteren.

25 miljoen euro winst

Herbert Houben had dinsdag nog goed nieuws te melden. “We hebben een netto winst gemaakt van 25 miljoen euro”, aldus Houben. “Dit is ons op één na beste resultaat. Daar zijn we erg blij mee.”