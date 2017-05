Genk - Een deel van de homo- en transgendergemeenschap voelt zich nog steeds niet aanvaard. Er heersen nog teveel vooroordelen en er zijn dagelijks talloze gevallen van discriminatie op basis van geaardheid.

Om die reden is de internationale Dag tegen Homo- en transfobie in het leven geroepen. Een dag waarop getoond wordt dat iedereen gelijk is, ongeacht hun geaardheid. Zo hebben in Genk twee scholen een leskoffer met educatief materiaal gemaakt om de problematiek bespreekbaar te maken.