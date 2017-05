Wie buxusplanten heeft in zijn of haar tuin, heeft er waarschijnlijk al mee te maken gehad: de buxusrups. Het diertje teistert tuinen in heel onze provincie, en laat overal in Limburg hagen kaal achter. Verdelgen helpt amper, en dus menen experts dat het misschien beter is om gewoon geen buxus meer te planten.