Diest -

In de buurt van de Verversgracht in het centrum van Diest zijn de voorbije maanden al minstens zestien zwerfkatten verdwenen of dood teruggevonden. Dat zeggen vrijwilligers die de katten verzorgen. Volgens hen werden de dieren vergiftigd want in dezelfde buurt werden ook twee dode eenden en een dode duif uit de Demer opgevist. De politie zegt dat ze zonder een officiële klacht geen onderzoek kunnen starten.