Vief Tongeren in de ban van cuberdons

Tongeren - Vief Tongeren ging zopas op uitstap naar Seraing en Tongeren.

In Seraing bezochten ze Sweet Cuberdons waar ze uitleg kregen over het productieproces en het vele handwerk dat er aan te pas komen bij het produceren van de bekende cuberdons. Natuurlijk mochten de Vief-leden ook proeven.

Na het middagmaal in Zichen-Zussen-Bolder ging het richting Tongeren voor een bezoek aan Lecoque Eggs. Hier worden tot 60 miljoen eieren per week gekookt, gepeld en verpakt in diverse verpakkingen voor verzending over heel Europa. We hebben weer heel wat bij geleerd op deze reis.