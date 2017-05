‘Will & Grace’ viert terugkeer met lange trailer

In 2006 stortte de wereld van heel wat ‘Will &Grace’ fans in elkaar. De sitcom werd na acht successvolle seizoenen en evenveel jaren stopgezet. Maar nu, elf jaar later, bevestigde NBC dat er een negende seizoen aankomt dat zal bestaan uit tien afleveringen. En dat moet gevierd worden met een lange trailer.

In een trailer van vijfenhalve minuut tonen huisgenoten Will & Grace het beste van zichzelf in een musical medley samen met hun vrienden Jack en Karen. Het humoristische kwartet probeert zichzelf ervan te overtuigen dat niets veranderd is en ze klaar zijn voor een nieuw seizoen.

“Ik kan niet geloven dat we terug zijn”, zegt Will in het begin van de trailer. Samen met Grace verlaat hij het kantoor van NBC topman Bob Greenblatt. Terwijl ze samen naar hun oude woonkamer wandelen, krijgt Grace toch twijfels. Ze vindt het eng om haar oude rol opnieuw op te pikken en een negende seizoen te starten. Gelukkig zijn Jack en Karen, hun beste vrienden, er om haar te overtuigen en te tonen dat er eigenlijk niks veranderd is.

Het nieuwe seizoen zal in september uitgezonden worden op NBC. Wanneer die bij ons zal verschijnen is nog niet bekend.