MNM-presentator krijgt haatbrief: “Moederdag is voor normale mensen”

MNM-presentator Tom De Cock schreef vorig weekend een opiniestuk over de knutselwerkjes voor Moederdag en Vaderdag. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen door een lezeres. De Cock, die zelf met zijn man een kindje geadopteerd heeft, kreeg een heuse haatbrief: “Jij bent mentaal en lichamelijk ziek.”

Tom De Cock kroop afgelopen weekend in zijn pen, als reactie op de Brusselse school die geen knutselwerkjes meer maakt voor Moederdag of Vaderdag. Hij heeft zelf een dochtertje geadopteerd met zijn man.

“We tonen onze kinderen niet meer dat het antwoord soms ‘nee’ of ‘ingewikkeld’ of ‘ik weet het niet’ is. Moederdag afschaffen omdat gezinssituaties steeds ingewikkelder worden draagt daar opnieuw toe bij”, vond De Cock. “Het zou net een dag kunnen zijn om die rijkdom aan verscheidenheid in de klas te bespreken en te vieren. En hoe gaat mijn dochter anders leren om een pennenhouder te maken van een lege wc-rol?”

Een lezeres kon zich op zijn zachtst gezegd niet vinden in de mening van De Cock. Ze kroop daarop ook zelf in haar pen en schreef een brief (met pen en papier) aan de MNM-presentator. “Vaderdag en Moederdag is een feest voor normale mensen. Jij bent mentaal en lichamelijk ziek en abnormaal. Een kind heeft recht op een vader én een moeder. Blijf met uw vuile poten van onze kinderen.”

De brief duikt op net voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) op woensdag 17 mei. De Cock zette zijn ‘fanmail’ integraal op Instagram en probeerde er met humor op te reageren. “Goed nieuws: twintigers schrijven toch nog brieven! PS arme kinderen...”