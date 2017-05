Borgloon -

In Borgloon wordt de stroopfabriek gerestaureerd, maar tijdens de ontmanteling van de oude stroopinstallatie daarnet ging het mis. Omstreeks 11.30uur, tijdens las- en snijwerken bij het verwijderen van oude strooptanks is een fles met acetyleen oververhit geraakt. De brandweer heeft de fles tijdig kunnen afkoelen zodat alle ontploffingsgevaar geweken was. Er vielen geen gewonden.