“Nooit bewezen dat mensen met migraine langer leven”

“Mensen met migraine leven langer en hebben minder ongevallen.” Dat verklaarde osteopaat Thomas D’havé gisterenavond in het tv-programma ‘Van Gils & Gasten’ op Eén. Die uitspraken lokken verontwaardigde reacties uit. “De patiënten zullen dat graag horen, maar zoiets kan niet”, zegt onze huisarts-columnist Marleen Finoulst.

Een Belg op vijf heeft ooit last van migraine. Dertig procent van de vrouwen krijgt wel eens een migraineaanval, bij mannen is dat maar tien procent. Osteopaat Thomas D’havé kwam in het tv-programma ‘Van ...