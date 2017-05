België verhoogt deelname aan strijd tegen IS in Irak

België gaat in Irak extra landtroepen inzetten in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Op korte termijn komen er 14 militairen met gepantserde voertuigen (type Dingo) bij. Dat heeft de federale regering afgelopen weekend op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput beslist op de bijzondere ministerraad rond veiligheid. Defensie onderzoekt voorts of er vanaf 2018 nog een 50-tal bijkomende militairen kunnen ingezet worden in de strijd tegen IS.

Sinds februari 2017 ondersteunen Belgische militairen Iraakse eenheden in het noorden van Irak in de voorbereiding en uitvoering van operaties (Advise and Assist). Bedoeling is dat de Belgische aanwezigheid in Irak wordt opgetrokken.

‘Op korte termijn worden 14 militairen met militaire gepantserde voertuigen type Dingo extra ontplooid ter versterking van de al aanwezige Belgische militairen’, zo staat in een persbericht van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

De bijkomende militairen zullen deelnemen aan de Advise and Assist activiteiten. De gepantserde voertuigen laten volgens Vandeput ‘snellere verplaatsingen naar net bevrijde gebieden toe’. ‘Zo kan Defensie samen met de andere coalitiepartners inspelen op de snelle evoluties op het terrein. Hierdoor blijft onze bijdrage maximaal relevant. Deze inzet is voorzien tot eind 2017’, klinkt het.

Bij Defensie wordt momenteel ook onderzocht of de Belgische deelname aan de strijd tegen IS in 2018 nog verder kan verhoogd worden met een 50-tal bijkomende militairen.