SBS opent Kus- en knuffelstrook

Kuringen Centrum

Hasselt - Het Oudercomité van SBS Kuringen heeft een Kus- en knuffelstrook officieel geopend tijdens de Week van de Opvoeding.

"Met de Week van de Opvoeding willen we opvoeden bespreekbaar maken. Opvoeden zit in de kleine dingen zoals samen eten, lachen, huilen, praten en heel veel knuffels en kusjes geven.", klinkt het. Je kan je liefde op 1001 manieren aan mekaar tonen. Het moment dat een kind wordt afgezet aan of opgehaald van school is daar een mooi voorbeeld van."

'Zonder liefde kan een kind niet groeien' is de slogan die SOS Kinderdorpen voorzien heeft op de Kus & Knuffelstrook. "Ideaal om de Week van de Opvoeding te starten met de officiële ingebruikname van onze strook. Deze week dagen wij de ouders en kinderen extra uit om dingen samen te doen.We hebben in de klassen een korte toelichting gegeven aan de kinderen. Ze waren helemaal in de wolken en hebben er zin in om hun ouders uit te dagen. De activiteiten zullen resulteren in een heuse 'samen-doen-wall'"