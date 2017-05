Stiltemeditatie brengt zes levensbeschouwingen samen

Banneux

Hasselt - De jaarlijkse Open Gebedshuizendag viel dit jaar op zondag 7 mei. Zoals de drie vorige jaren werd hij afgesloten met een stiltemeditatie. Zes verschillende levensbeschouwingen deelden de stilte met elkaar.

Voor de eerste keer werd de Open Gebedshuizendag georganiseerd op wijkniveau. Dit jaar nam de Banneuxwijk de honneurs waar om de bezoekers te onthalen. Een groepswandeling met stadsgids vertrok aan de kapel van Kindsheid Jesu en maakte in een verkenningstocht kennis met de religieuze gemeenschap Immadi, de koorzang van Muzamigos, een gospelviering van de Pinkstergemeente, een tentoonstelling over de Virga jessefeesten en het parochiaal hulpbetoon. Om half vijf kwam ze aan in ontmoetingscentrum De Hazelaar. Hier stelden de ahmadiyya en de hindoes zich aan het publiek voor. En om vijf uur werd de zaal omgetoverd in een meditatieruimte. Mensen uit zes verschillende levensbeschouwingen en tradities lazen een tekst van een tweetal minuten voor, met telkens een minuut stilte tussenin. Alle teksten hadden betrekking op het thema stilte, verinnerlijking en meditatie. Daarna verbleven de aanwezigen vijftien minuten samen in de stilte. Bij de gedachtewisseling achteraf beschreven de deelnemers, elk in eigen bewoordingen, welke indruk de ervaring op hen maakte. Zowel de diepte ervan als het gemeenschappelijk karakter werden benadrukt. De dag was een gemeenschappelijk initiatief van de Stedelijke Dienst Diversiteit, het Agentschap Integratie-Inburgering en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang.