LIVE. Verzekert STVV zich in Lier van finale tegen KRC Genk?

Krijgen we vanavond zekerheid over een finale tussen STVV en KRC Genk in play-off 2? Het zou zomaar kunnen. Als STVV één van zijn resterende twee wedstrijden wint, kan de eindzege in poule A de Kanaries immers niet meer ontglippen. Vanavond krijgen de jongens van Ivan Leko een eerste kans, op het veld van Lierse. Kunnen ze de drie punten pakken? Of valt de beslissing vrijdag in een kraker op Stayen tegen KV Mechelen?

Volg de wedstrijd vanaf 20.30u live via onze reporter op het Lisp: