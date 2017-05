VAB wil financiële stimulans voor automobilist die spits mijdt

Brussel - Op 5 juni worden de Leien in Antwerpen “geknipt”. Mobiliteitsclub VAB vreest voor een enorme toename van de file in de koekenstad en pleit daarom voor een financiële stimulans voor automobilisten die bewust de ochtend- en avondspits vermijden. Met het project “spitsmijden” konden Nederlandse automobilisten tot 120 euro per maand extra krijgen, zegt woordvoerder Maarten Matienko dinsdag.

VAB berekende dat er tijdens de spits zeker drie op de tien automobilisten het Antwerpse stadscentrum zouden moeten vermijden om de situatie draaglijk te houden. Maar uit de “Stadsbarometer” voor Antwerpen van VAB blijkt dat vooral automobilisten in het woon-werkverkeer niet geneigd zijn om hun gedrag aan te passen.

Met het project “spitsmijden” wil de mobiliteitsclub automobilisten met een financiële stimulans aanzetten om voor een alternatieve vervoersoptie te kiezen. “Het is duidelijk dat autopendelaars niet of nauwelijks bereid zijn, hun gedrag aan te passen. Daarom willen we hen met dit project de kans bieden om de alternatieven, zoals de elektrische fiets en het openbaar vervoer, te proberen. In Nederland, waar het project al werd getest, bleef een derde ook na het project op een andere manier naar het werk komen”, zegt Matienko.

Per spits die een automobilist mijdt, zij het door thuis te werken, later te vertrekken of zich op een andere manier te verplaatsen, krijgt hij of zij een kleine financiële compensatie. “In Nederland heeft men ervoor gekozen om 2 euro per gemeden spits te tellen. Uiteindelijk konden automobilisten zo tot 120 euro per maand sparen.” De overheid zou dit financieel moeten ondersteunen.

Maar ook de werkgever moet zijn duit in het zakje doen, vindt VAB. “Zij weten hoe hun werknemers zich verplaatsen, wanneer ze werken en dergelijke. Daarom zouden ze meer moeten doen om hun werknemers te stimuleren voor een alternatief te kiezen”, aldus de VAB-woordvoerder.

Deze financiële en materiële stimuli moeten uiteindelijk het gedrag van de automobilist veranderen, “en dat is een gedeelde taak van overheid, werkgever en werknemer”, besluit Matienko.