Fans halen samen met ‘zingende buschauffeur’ nieuwe bus op

Tessenderlo - Gery Thielens uit Engsbergen is bedrijfsleider van een busbedrijf. Hij rijdt zelf met de bus rond, houdt zijn vier bussen technisch in orde en doet alle administratief werk, samen met echtgenote Yolanda. Tussendoor is hij ook nog eens schlagerzanger. “Een uit de hand gelopen hobby. De bus gaat altijd voor.” Toch staat Gery in de wijde omtrek van Looi, en zoetjesaan bij schlagerminnend Vlaanderen, bekend als ‘De zingende buschauffeur’. Een dag mee met Gery en zijn fans.

“De artiestennaam is Gery. Met één r. Ons vader was vooruitziend”, zegt hij in dat smakelijke Kempens. Gery (51) kan zo meedoen in een sketch van Jehaan en Petrik uit ‘Het ...