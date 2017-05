Eveline Leen Ensemble concerteert in Aldeneik

Aldeneik

Maaseik - In het mooie kerkje van Aldeneik installeerde het Eveline Leen ensemble zich voor een intiem namiddagconcert. De vaste tweede violiste Gosia Kopytko werd voor een keer vervangen door een schitterende Rita Biasi. Songa Haering en Koen Bergen vamen respectievelijk de ees-rste viool en de cello voor hun rekening.

Componeren is een van de grootste passies van Eveline Leen en haar werken staan altijd in verbinding met haar eigen ervaringen. Belangrijke inspiratiebronnen zijn de samenwerking met kunstenaars, auteurs en andere musici. Haar composities worden gekenmerkt door een evocatieve kracht en elke compositie brengt steeds weer vernieuwing in thema en visie. Haar werk bezit niet alleen een diepe expressieve lading, maar roept tegelijk een narratieve structuur op die de luisteraar meeneemt in een nieuwe gevoelswereld.

De composities van Eveline Leen lenen zich voor zowel het musiceren op de voorgrond als voor ondersteuning bij filmische beelden. De ver uiteen getrokken dissonanties kunnen schrille beelden enorm versterken terwijl juist in andere passages intieme warmte wordt opgewekt. Tijdens haar concerten speelt het ensemble meestal werk van Leen maar zij schuwen de bewerkingen en interpretaties van anderen niet. Integendeel.

Eveline Leen doceert piano in Hasselt en Maaseik. Het concert in Aldeneik werd aaneengeregen door de Zonhovenaar Jef Creylman(13), een leerling van Eveline Leen. Jef wist zich al een reputatie op te bouwen tijdens de kerstconcerten in de academie van Hasselt door zijn ludiek en doortastend optreden. In het kerkje van Aldeneik was dat niet anders.