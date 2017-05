Buitenlandse Belgen worden misbruikt in Giro

Dinsdag vindt in de Giro de eerste tijdrit plaats. Het parcours en de afstand is op maat van Victor Campenaerts. Maar de Belgische tijdritkampioen mag van LottoNL-Jumbo niet voluit gaan. Want hij moet morgen fris zijn om kopman Kruijswijk bij te staan in een halve bergrit. Een onbegrijpelijke beslissing van de ploegleiding, vindt onze wielerredacteur.