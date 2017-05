Club Brugge laat Timmy Simons wachten op nieuw contract

Komt ze nog, de contractverlenging voor Timmy Simons? Terwijl blauw-zwart vorig jaar na het titelfeestje op speeldag acht trots kon aankondigen dat het haar kapitein een seizoen langer had vastgelegd, toont het dit jaar allesbehalve haast om de 40-jarige Simons een nieuwe verbintenis voor te leggen.

Het stond in januari nog als een paal boven water: Timmy Simons mocht zelf kiezen of hij er nog een jaartje bij zou doen als speler van Club Brugge. “Hij beslist na de reguliere competitie of hij verder doet”, verklaarde voorzitter Bart Verhaeghe destijds. “En als hij beslist om te stoppen dan blijft hij sowieso in een andere rol bij de club.”

Vier maanden later is er evenwel nog geen duidelijkheid. Na de reguliere competitie werd er niet onderhandeld. Meer zelfs, een echt gesprek tussen Simons, zijn makelaar en Club Brugge is er tot op heden nog niet geweest en staat ook nog niet gepland. “Maar dat zal er zeker nog komen”, sust Guy Bonny, makelaar van de speler. “Het is een drukke periode geweest en deze week zijn er weer twee wedstrijden. Jezelf opjagen heeft geen zin. Voor niemand.”

Liever jaar te veel

Maar is dat wel zo? Simons voelde eind maart bij de voorstelling van zijn biografie ‘1000’ dat de intentie om hem een jaar te laten bijtekenen bij Club Brugge aanwezig was, al lijkt die vandaag toch wat minder groot te zijn dan gehoopt. Binnen de club gaan namelijk al eventjes stemmen op om Simons niet langer aan boord te houden als speler. Club gaat net als de voorbije jaren op zoek naar een extra concurrent op het middenveld, maar het feit dat de kapitein in het begin van Play-off 1 geconfronteerd werd met zijn limieten en ondertussen ook zijn basisplaats heeft verloren aan Claudemir, deed de twijfel alleen maar toenemen.

“Timmy is nog steeds van het principe dat hij liever een jaar te lang dan een jaar te weinig doorgaat”, zegt vader Paul Simons. “Zolang hij zich nog goed voelt, is dat optie nummer één. Het is trouwens uitgesloten dat hij als speler nog naar een andere club trekt. Als hij stopt, dan is het in Brugge.”

Assistent of jeugdtrainer

Om nadien in West-Vlaanderen te blijven waar zijn gezinsleven zich afspeelt - Simons woont in Knokke-Heist - en zijn kinderen naar school gaan. Als lid van Club Brugge. Want hoewel Club twijfelt over de toekomst van de speler Timmy Simons wil het hem wel nog steeds in een andere rol aan de club binden. Een rol in de staf is een mogelijkheid voor Simons hoewel hem nog niets gevraagd werd. Of een plek binnen de jeugdwerking.