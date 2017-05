Anderlecht trekt aan alarmbel na middelvinger, bommetjes en beledigingen in Brugge

De middelvinger van Teo, de bommetjes richting vierde ref Wim Smet, een batterij die naar René Weiler werd gegooid. De opgefokte topper tussen Club en Anderlecht leverde geen kampioen op, maar bewees wel dat zo’n match kan ontsporen. Neen, toekomstig kampioen Anderlecht wil niet heiliger zijn dan de paus, maar roept toch op om collectief na te denken over hoe voetbalduels serener kunnen worden georganiseerd. Voor er ongelukken gebeuren.

Eerlijk, als wij in de schoenen van Lukasz Teodorczyk hadden gestaan: we waren óók kwaad geweest. Zo vaak het vel van je coach gered en dan in een potentiële titelmatch op Club op de bank moeten beginnen... Dat steekt. Maar om dan zomaar je middelvinger op te steken naar de Brugse fans of ballen keihard in de tribune te keilen uit frustratie? “Ach, Teo was niet kwaad omdat hij op de bank zat. Hij werd geprovoceerd door Brugse supporters”, zegt zijn makelaar Marcin Kubacki.

Opgezweepte mensenzee

Beelden tonen inderdaad aan hoe enkele Bruggelingen op de hekken klimmen om de RSCA-spelers bij het uitstappen van de bus uit te schelden en zelfs te bespuwen. Daarop volgde de welgemeende fuck you van Teo, maar zoiets past niet bij het instituut Anderlecht. “Zijn gedrag was ontoelaatbaar”, stelt ook RSCA-woordvoerder David Steegen. “Maar ergens begrijpen we ook dat spelers die zo geprovoceerd worden wel eens hun rust verliezen.”

Club Brugge deed er alleszins alles aan om zijn laatste kans op de titel te grijpen, met een publiek dat nog meer opgezweept was dan anders. Als je de spelersbus door de mensenmassa laat rijden, dan gaat die mensenzee natuurlijk uit zijn dak. “Kijk, die tifo van Club was geweldig”, vervolgt Steegen. “Dat ze tegen ons zingen, hoort erbij. Maar wij - als voetbalclubs - moeten blijven waken over een serene organisatie van toppers. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten kunnen blijven voetballen.”

Zelf wil Steegen niet dieper ingaan op details, maar onderzoek leverde een hele resem incidenten op in Jan Breydel. Supporters die spuwen naar spelers, de gegooide batterij die René Weiler vol raakte - stel dat het tegen zijn hoofd was -, de voetzoekers die vierde ref Wim Smet troffen, de papierregen die Tielemans over zich heen kreeg bij een corner en zelfs de racistische beledigingen voor Acheampong.

“We beseffen hoe moeilijk het is om het evenwicht te bewaren tussen intens en passioneel supporteren en het niet toelaatbare”, reageren ze bij Club Brugge. “Dat maakten we zelf ook al mee op Anderlecht, Gent of Standard. Maar wij doen er alles aan om het sportief te houden. Daarin zijn we zelfs een voortrekker, met heel veel stewards en veiligheidsmensen en een nultolerantie voor het gooien met projectielen. We spreken daar zelf stadionverboden voor uit. Nu zijn we bezig met de identificatie van de daders.”

Lof voor de ref

Anderlecht geeft zelf ook wel toe dat er bij hen heel wat nervositeit heerste. Dat hun bank net zoals die van Club Brugge geen oase van rust was, maar dat dit geen reden mag zijn om mensen te bekogelen. “We moeten dit probleem nu niet alleen toespitsen op Club Brugge-Anderlecht”, vervolgt Steegen. “Er waren ook al vuurwerkincidenten op Standard en toch blijft dat soort zaken voorvallen. Gelukkig floot scheidsrechter Sebastien Delferière een ijzersterke wedstrijd, waardoor de zaken niet helemaal ontspoorden.”

Dat vinden ze ook bij blauw-zwart. “Een pluim voor Delferière voor zijn zeer goeie en professionele optreden. Hoe hij opriep tot kalmte, maar tegelijkertijd met beide teams op het veld bleef zodat de supporters zichzelf konden reguleren was de goeie oplossing. Chapeau.”

Beide topclubs wassen hun handen dus zeker niet in onschuld, maar willen vermijden dat voetbal opnieuw oorlog wordt, zoals indertijd toen Witsel Wasilewski een beenbreuk schopte in een vijandige sfeer. Daarvoor kijken ze ook richting de Pro League. “Een gevoelig thema”, blijft Pierre François, CEO van de Pro League, wel heel erg op de vlakte. “Nervositeit in volle titelstrijd is ergens normaal, maar de Pro League doet er alles aan om wedstrijden sereen te organiseren.”