Hasselaar Zinho Vanheusden (17) voor het eerst in wedstrijdkern Inter Milaan

Hasselt - 17 jaar en al je eerste wedstrijdselectie bij het grote Inter Milaan: het overkwam Hasselaar Zinho Vanheusden voorbije zondag tegen Sassuolo (1-2-verlies). Invallen deed de centrale verdediger niet, maar zijn selectie bewijst dat hij op de goede weg is. “Perisic heeft me nog veel advies gegeven”, zegt Vanheusden zelf.

Het was kersvers hoofdtrainer Stefano Vecchi die Zinho Vanheusden naar de A-kern haalde. De oefenmeester was tot voor kort coach van de Primavera van Inter - zeg maar beloften - en had de jonge Hasselaar daar onder zijn hoede. “Vrijdag kreeg ik te horen dat ik bij de selectie zat”, begint de jeugdinternational. “Zoiets komt toch altijd als een verrassing, zeker bij een ploeg als Inter. Ik heb altijd mijn wedstrijdfocus, maar nu moet ik toegeven dat het toch net iets intenser aanvoelde dan de wedstrijden die ik tot nu toe speelde. Al waren alle spelers heel vriendelijk, hoor. In de kleedkamer zat ik naast Ivan Perisic (ex-Club Brugge, nvdr.) en Joao Mario (voorbije zomer Europees kampioen met Portugal, nvdr.). Voor de match heb ik nog een halfuur gepraat met Perisic, die me veel advies gaf.”

Vanheusden nam maandag het vliegtuig terug naar België. “We hebben tot dinsdagavond vrij en zo kan ik even mijn familie en vrienden gaan bezoeken. Ik heb trouwens heel veel berichtjes van vrienden en kennissen gekregen, maar ook van de fans via de sociale media.”

Enkele weken geleden werd Vanheusden nog in verband gebracht met een huurovergang, maar daar denkt het talent niet aan. “Mijn nabije toekomst is altijd de eerstvolgende training”, klinkt het nuchter. “Op de rest heb je toch geen vat en ik moet het op het terrein bewijzen. De rest zal dan wel volgen.”

De eerste selectie smaakt in ieder geval naar meer. “Het is alleszins een positieve evolutie, zeker op mijn leeftijd. Maar er staat me met de Primavera nog de play-offs voor landstitel te wachten, dus weet ik wel wat te doen komende weken”, lacht Vanheusden.