Julie Van den Steen: “Ik was als kind een dikkerdje met flaporen dat gepest werd”

In ‘Typisch Mensen’ houdt ze de mens vanaf deze week een spiegel voor de neus, maar in een interview met Story onthult Julie Van den Steen (24) dat ze het vroeger moeilijk had om zelf in de spiegel te kijken.

“Ik heb het niet altijd even gemakkelijk gehad op school”, vertelt Van den Steen. “Ik werd gepest en hoorde er gewoon niet bij. Ik was wat zwaarder, had flaporen en kreeg plots ook nog een groeischeut. Vorig jaar begon een kennis van toen mij op mijn Instagrampagina heel openlijk uit te lachen. Ik voelde die onmacht en frustratie van vroeger meteen terugkomen.”

“Ik vind mezelf te zwaar”

Julies gewicht blijft een struikelblok, moet ze toegeven. “Ik kreeg al ongeruste reacties, maar ik heb geen anorexia, ik ben gewoon bewust met mijn voeding bezig. Door mijn uitzonderlijke uren bij MNM zou ik anders continu brol eten. Ik zeg ook zeker niet andere vrouwen met mijn gewicht dik zijn of dat niemand koolhydraten mag eten. Maar als ik in de spiegel kijk, vind ik mezelf nog iets te zwaar.”