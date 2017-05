“Kinderopvang belangt werknemers en -gevers aan. Waarom buigen de sociale partners er zich niet over?”

Nog iets minder dan zeven weken en dan begint de grote vakantie. Veel ouders kijken met gemengde gevoelens uit naar die periode. Enerzijds is het fijn: kinderen met vakantie geeft een andere sfeer in huis. Het is allemaal vrijer en blijer. Anderzijds is er de zorg om de opvang van de kinderen. Volgens een enquête van de Gezinsbond - waaraan 1.383 ouders deelnamen - zeggen zeven op de tien ouders stress te ervaren bij het plannen van de vakantieactiviteiten van hun kinderen.

De verklaringen hiervoor hoeven we niet ver te zoeken. In zowat alle gezinnen werken man en vrouw buitenshuis. Ze moeten dat doen om een beetje een fatsoenlijk inkomen te hebben, gezien de fiscale afroming door de overheid en omdat ze zelf ook best wat wensen hebben. Bovendien evolueren we naar een 24 uurseconomie: 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 52 weken op 52. Dat hebben we over onszelf afgeroepen als consument. We willen dat zowat alles moet kunnen op het moment dat wij dat willen en het ons het beste uitkomt. De keerzijde van de medaille is dat er werknemers nodig zijn om al die behoeften in te vullen. En dat zijn opnieuw wijzelf. Met als gevolg dat we meer en meer een beroep moeten doen op kinderopvang.

Een andere vaststelling is dat we vroeger gemakkelijker een beroep konden doen op de grootouders. Nu niet meer. Omdat die grootouders zelf nog moeten werken. Maar ook omdat er zich een mentaliteitswijziging heeft voorgedaan. Omdat grootouders veelal ook al met twee moesten gaan werken, vinden ze dat het na hun pensionering tijd is om een beetje van het leven te profiteren. Ze hebben zelf voor hun kinderen gezorgd. Dus vinden ze dat die kinderen op hun beurt voor hun eigen kroost moeten zorgen.

Het gevolg is dat er ook tijdens de vakanties alsmaar meer nood is aan kinderopvang. Het aanbod is groot. Jeugdverenigingen hebben hun bivak. De jeugddiensten van de mutualiteiten organiseren kampen. Voorts zijn er buitenschoolse kinderopvang, het speelplein, sportkampen en allerlei privé-initiatieven. Maar aan het begin en het einde van de zomervakantie, is het vaak behelpen wegens meer vraag dan aanbod.

Omdat opvang tijdens de vakanties iets is wat zowel werkgevers als werknemers aanbelangt, is het misschien zinvol dat de sociale partners zich hierover buigen en nagaan of er geen initiatieven mogelijk zijn, zoals bij autoleasingbedrijf Athlon. Werknemers vangen er in beurtrol één dag op de vijf hun kinderen en die van de collega’s op en worden toch volledig doorbetaald. Werkgevers binden op die manier hun personeel. En de werknemers kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Dit noemt men een win-winsituatie.