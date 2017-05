Oorlogsveteraan schrijft wereldrecord van oudste skydiver op zijn naam

De kranige Brit Bryson William Verdun Hayes maakte de landing van de geallieerden in Normandië mee, maar is op zijn gezegende leeftijd nog steeds te vinden voor een spannende uitdaging. De man werd maandag de oudste skydiver ter wereld, nadat hij van 4.572 meter naar beneden sprong en veilig in het gras landde.

Hayes is precies 101 jaar en 38 dagen oud, de vorige recordhouder, de Canadees Armand Gendreau, deed de sprong toen hij ‘slechts’ 101 jaar en drie dagen oud was. De energieke Hayes was dolenthousiast met het vooruitzicht om nog eens uit een vliegtuig te kunnen duikelen en keek er enorm naar uit om de sprong te maken vanop 4.572 meter.

Hij dook samen met enkele familieleden uit het toestel boven Honiton, een stad nabij het Engelse graafschap Devon en zamelde met zijn sprong geld in voor het Koninklijke Britse Legioen, een liefdadigheidsinstelling die Britse militairen steunt tijdens hun levenswandel.

Verdun Hayes schreef ook al het Britse record op zijn naam, toen hij zich na zijn honderdste verjaardag aan een parachutesprong waagde.