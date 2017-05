Thailand ontzet door opmerkelijke beelden van hun koning op Facebook

De Thaise overheid overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen Facebook nadat bizarre beelden van hun koning in een kort topje met “valse” tatoeages werden gepubliceerd. De beelden zouden vorig jaar in een shoppingcentrum in het Duitse München zijn gemaakt, maar de hetze barstte pas los nadat ze onlangs op sociale media verschenen. In Thailand is het ten strengste verboden om de koninklijke familie te beledigen, overtreders kunnen tot vijftien jaar achter de tralies vliegen.

De 64-jarige Maha Vajiralongkorn kwam pas vorig jaar aan de macht toen zijn vader stierf. De man heeft in schril contrast met onze koning Filip verschillende tatoeages op zijn armen, rug en buik. Hij werd gefilmd toen hij rondkuierde in een shoppingcentrum in München samen met een vrouw. Die beelden vonden nu hun weg naar sociale media, waar ze druk werden bekeken en gedeeld. Dat is echter niet naar de zin van de Thaise overheid, die de video zo veel mogelijk probeert te blokkeren.

In Thailand zijn er strikte wetten van kracht, waardoor men tot maximum vijftien jaar in de cel kan vliegen voor het verspreiden van materiaal die de koning in een slecht daglicht stelt. De Thai Internet Service Provider Association, een organisatie die het internet in Thailand beheert, schreef vorige week een persoonlijke brief naar Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, zodat de video kon worden geblokkeerd.

Als de video dinsdag nog te bekijken is op Facebook in Thailand, dreigt de Thaise overheid om een proces aan te spannen tegen het sociale media platform. Voorlopig werden de orginele beelden geblokkeerd in het land, maar volgens de Thaise regering is de “illegale” video nog op minstens honderd andere pagina’s te bekijken.

De video is intussen talloze keren gedeeld en opgepikt door nieuwswebsites wereldwijd, waardoor het erg moeilijk zal worden om de verspreiding van de beelden nog tegen te houden.