Vrouw pakt Britse premier hard aan: “De rijkaards mogen alles houden en mij nemen ze alles af”

De Britse eerste minister Theresa May kreeg het de voorbije dagen hard te verduren nadat ze besliste om opnieuw verkiezingen te houden. De premier werd maandag hard aangepakt door een vrouw toen ze op pad was om campagne te voeren. Vooral de besparingen die May doorvoerde in de sociale zekerheid zijn een doorn in het oog van de vrouw, die strijdt voor mensen met mentale problemen.

Cathy Mohan, die naar eigen zeggen leerproblemen heeft, klampte May aan terwijl de premier door de straten van het Britse Oxfordshire kuierde en vroeg haar op de man af of ze mensen met leerproblemen gaat helpen. “Ik heb momenteel niemand die voor me zorgt en ik ben kwaad”, foeterde Mohan, die door de besparingen van May niet meer op een uitkering kan rekenen.

De Britse premier stond met de mond vol tanden terwijl Mohan haar hard bleef aanpakken en tegen May zei dat ze niet alleen voor zichzelf opkwam, maar voor alle mensen met mentale problemen. May probeerde zich te verdedigen door te beloven dat er een aantal initiatieven gepland zijn om mensen zoals Mohan te helpen, maar daar moest ze echter niets van weten: “De rijkaards mogen alles houden en mij nemen ze alles af!”

Jeremy Corbyn, de leider van de rivaliserende Labour-partij, verklaarde dat deze confrontatie duidelijk maakt waarom Theresa May zich tijdens de verkiezingscampagne verbergt voor het publiek .