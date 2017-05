Eefje met ongeneeslijke ziekte schrijft boek om positieve boodschap te delen

Bree - “Op deze manier word jij geen dertig, hé meisje.” Met die woorden werd Eefje uit Bree door de dokter ingelicht over haar ongeneeslijke ziekte. Nu is ze 28 en leeft haar leven van dag tot dag en wil positief in het leven staan. Die positieve boodschap wil ze nu overbrengen met een boek en lezingen.

VIDEO. Eefje (28) lijdt aan ongeneeslijke ziekte: “80.000 euro om pijn eventjes weg te nemen”

“Mensen met een ziekte hebben een meerwaarde, omdat wij heel anders in het leven staan dan gezonde personen.” Via crowdfunding ‘Monster en het meisje’ zamelt ze geld in om haar boek te schrijven en op lange termijn wil ze er het fonds van de UZA mee steunen, dat nu al haar operaties betaalt.