Voor Dumoulin is tijdritzege niet vanzelfsprekend, Quintana wil schade beperken

Tom Dumoulin (Sunweb) kon maandag op de tweede rustdag in de Ronde van Italië heel lang de verleiding weerstaan. Steeds wanneer de vraag kwam hoeveel tijd hij dinsdag zal pakken op rozetruidrager Nairo Quintana in de individuele tijdrit over bijna 40 kilometer, hield de 26-jarige Nederlander zich op de vlakte. Hij bezweek pas in een zoveelste videogesprek, toen hem werd gevraagd wat de voorsprong op de Colombiaan in het meest ideale scenario zou zijn. “Dan mag het best een minuut of tien zijn, daar zou ik tevreden mee zijn”, grijnsde Dumoulin.

De olympische vicekampioen mikt wel degelijk ook op de leiderstrui. “Je kunt ‘m beter maar pakken als dat mogelijk is, want voor hetzelfde geld doet die kans zich daarna niet meer voor.”

Quintana (Movistar) leidt momenteel met dertig seconden voorsprong op Dumoulin, derde in de stand. De kopman van Sunweb liet zich niet uit over een eindzege in de Giro. “Daar is het te vroeg voor. We zijn negen dagen onderweg, en dit gedeelte van de ronde is het makkelijkst geweest. Er komt veel aan, de slotweek zal episch worden. Het enige wat ik hoop is dat de koers in die fase voor mij voordelig uitpakt.”

Dumoulin was wel te spreken over het parcours van de tijdrit. “Dat is precies zoals ik het graag heb. Heuvelachtig en lang. Hoe langer, hoe beter, zeker als het draait om tijd winnen op concurrenten. Maar zelfs wanneer ik in goede doen ben, betekent dat niet automatisch dat ik de zege pak of de roze trui verover.”

Quintana: “Door mijn fysiek zal ik tijd verliezen”

Quintana hoopt vooral de schade te beperken. “Door mijn fysiek zal ik dinsdag tijd verliezen”, beseft de kleine klimmer. “Ik rijd tegen een specialist als Dumoulin en tegen Thibaut Pinot, die ook sterk is tegen de klok. Zij zullen sneller zijn dan ik, maar ik hoop dat ik niet te veel tijd zal verliezen. Ik hoop de roze trui te behouden, maar we weten dat het moeilijk zal worden. Hoeveel tijd ik ga verliezen, is moeilijk in te schatten.”

De Colombiaanse Giro-winnaar van 2014 ziet ook Vincenzo Nibali, de winnaar van vorig jaar en van 2013, als één van zijn grootste rivalen. “We moeten Nibali niet vergeten. Hij is een vechter die we in de gaten moeten houden.”