Beringse zoekt stagiairs voor haar winkel in Milaan

Hasselt / Beringen - Abla Barka (41) uit Beverlo baat in de schaduw van de wereldberoemde Duomo, de kathedraal van Milaan, haar conceptstore ‘L’espace de beauté’ uit. “Een mix van beauty, fashion, lekkere dingen en events”, zegt Abla, op bezoek bij haar zus Subida die in de Hasseltse Aldestraat met Fashion Bar een gelijkaardig concept opzet. De Limburgse kapster van opleiding wil nu jonge provinciegenoten uit hun tent lokken en stage bij haar laten lopen in Milaan. “Daar zullen hun ogen open gaan, en wie weet ook andere deuren.”

“Eigenlijk is dit een onwaarschijnlijk verhaal”, zegt Abla. “Mijn oma leefde nog in de Sahara. Papa immigreerde als mijnwerker naar België. Hij ging aan de slag in Beringen, maar ...