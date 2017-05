Lanakense Sean Connery-lookalike maakt het als steracteur op de Filipijnen

Lanaken -

“Ik krijg hier van vrouwelijke fans de gekste aanzoeken”, zegt Rudi Krawczyk (60) vanuit de Filipijnen. De Lanakenaar, die als twee druppels water op Sean Connery lijkt, maakt momenteel carrière als acteur in het Aziatische land. Krawczyk speelt op dit moment in zeven verschillende series en is bezig met de opnames van vier films. “Ik ben hier bijna elke dag op tv te zien”, zegt Krawczyk, die door zijn acteercarrière zijn bankrekening flink gespekt ziet. “Ik verdien hier tot 400 euro voor één opnamedag.” Niet slecht als je weet dat het gemiddelde maandloon in Manilla zo’n 260 euro bedraagt.