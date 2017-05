Fietsverzekeringen in de lift: wat kost het?

Hasselt -

Het aantal Belgen dat een elektrische fiets laat verzekeren, zit sterk in de lift. Marktleider Callant Verzekeringen noteerde de afgelopen twaalf maanden een stijging met liefst 20 procent en voorlopig lijkt er geen rem op het succes te staan. Opvallend: terwijl fietsverzekeringen in Nederland fors duurder worden, is er bij ons (nog) geen sprake van een prijsstijging.