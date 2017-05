North West is duidelijk de dochter van Kanye

Je zou denken dat een Kardashian het gewend is, maar North West, het vierjarig dochtertje van Kim Kardashian en Kanye West, heeft het niet zo begrepen op paparazzi. De kleine North weet ondertussen ook al wat ze moet roepen als de flitsen afgaan: “No Pictures!”

Er klonk nog een verontschuldigde “sorry hoor Northie” langs de kant van de fotografen, maar dat kon de kleine dame niet deren. Terwijl mama Kim haar stevig vasthield, bleef ze maar schreeuwen. Is het divagedrag of is Amerika’s bekendste kindceleb het bekende leventje beu? Eén ding is zeker: deze kleine meid weet al goed wat ze wilt. Of ze heeft het van haar papa geleerd: Kanye bewerkte in 2013 een paparazzo met zijn vuisten omdat hij het beu was gefotografeerd te worden.