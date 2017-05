Siska Schoeters verbaasd over sms van Weight Watchers: "Mooiste moederdaggeschenk ooit"

"Alleen vandaag voor Moederdag. Bespaar nu 36 euro online!" Dit sms-je van de Weight Watchers schoot afgelopen zondag in het verkeerde keelgat bij Studio Brussel-presentatrice Siska Schoeters. "Schaam u diep", schreef ze erbij.

Er zijn leukere cadeaus dan een sms-je dat insinueert dat je wel wat kilo's kan verliezen, maar volgens Weight Weight Watchers was dat helemaal niet de bedoeling. "We hebben niemand willen bruskeren", reageert Sabine De Prest, woordvoerder van Weight Watchers. "Het gebeurt vaker dat we kortingen aanbieden aan onze leden per sms. Omdat ons programma staat voor gezond leven en goed voor jezelf zorgen, hebben we dit verstuurd voor moederdag. Het kadert in een brede campagne waar een gezonde levensstijl centraal staat, de boodschap was eigenlijk dat mama's ook aan zichzelf mogen denken. Misschien is het verkeerd overgenomen door de beperktheid van het format: in een sms heb je maar weinig tekens om je boodschap over te brengen. We vinden het jammer dat dit verkeerd is overgekomen en nemen dit mee naar de toekomst toe"

Volgens Deprest worden de sms-acties van de Weight Watchers enkel naar leden worden verstuurd en kan wie dat wil, zich altijd uitschrijven via een mail of een telefoontje naar de klantendienst. Siska Schoeters wilde zelf niet verder reageren op haar Instagrampost.