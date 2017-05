Neos brengt bezoek aan Equitom

Herk-de-Stad - De leden van NEOS Herk-de-Stad brachten een bezoek aan het Equitom-complex van dr. Tom Mariën, in de Paalstraat in Meldert.

De gids bracht een mooi verhaal over het ontstaan, ruim 15 jaar geleden en het verloop van de uitbouw van de verschillende diensten die er aanwezig zijn. Zo is er op de eerste plaats de chirurgie met een drietal dokters, de orthopedie met twee, de inwendige geneeskunde, ook met twee en de medische beeldvorming met één dokter Zij worden bijgestaan met een heel team van assistenten. Er werd gekozen voor de locatie Lummen omwille van de centrale ligging binnen het snelwegennet. Trouwens ieder jaar komen tientallen jockey's met hun toppaarden naar Schalbroek voor de jaarlijkse jumping aldaar.

Nog een paar weetjes: het totale complex, natuurlijk de weiden inbegrepen, beslaat ongeveer 13 hectaren. De dag begint er om 6 uur met de briefing en het voederen van de aanwezige patient-paarden en gemiddeld worden er 7 paarden per dag geopereerd.

Na een bijna 2 uur durende rondleiding bracht de groep nog een bezoek aan de duizendjarige eik waar het gemeentebestuur van Lummen ism natuurpunt een mooi park heeft aangelegd. En afsluiten gebeurt steeds met een lekkere kop koffie en een stuk taart.

De volgende afspraak gaat door op 13 juni 2017 en dit naar het bedrijventerrein Daelemveld in Herk-de-Stad.

Vertrek om 14.00 uur aan de sportcentrum Herkules.