Fietsende vrouwen, maak je geen zorgen als het pijn doet 'down under'

Alle koersbroeken en zachte zadels ten spijt, lange fietstochtjes kunnen al eens een pijnlijk zitvlak en een brandende schaamstreek opleveren. Gelukkig heeft dat geen kwalijke gevolgen voor de urinewegen of het seksuele functioneren van de fietsster. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek.

Misschien heb je je wel al eens afgevraagd of lang op een fietszadel zitten gevolgen zou kunnen hebben voor je seksleven of het fuctioneren van je urinwegen. De American Urological Association zat met diezelfde vraag en ging daarom op onderzoek naar de mogelijke negatieve impact op alles wat zich in de koersbroek bevindt.

Daarbij testten ze 2.691 atletes en stelden hen vragen over hun sportactiviteiten, hun seksueel fungeren, eventuele symptomen aan de urinewegen en hun geschiedenis van eventuele infecties aan de urinwegen. En er kwam goed nieuws naar boven. De 658 fietsters die deelnamen aan het onderzoek vertoonden niet meer of minder symptomen dan de loopsters en zwemsters en dus kon worden geconcludeerd dat fietsen geen slechte impact heeft.

Minpuntje

Alleen viel er één minpuntje te noteren, fietssters lopen meer kans op het ontwikkelen van een infectie aan de urinewegen. Wie intensief traint (wie al meer dan twee jaar rijdt, en dat drie keer per week minstens 40 kilometer), maakt meer kans op gevoelloosheid in de schaamstreek of op blaren veroorzaakt door de wrijving met het zadel. Maar dat slechte nieuws weegt volgens de wetenschappers niet op tegen de vele cardiovasculaire voordelen die fietsen biedt.