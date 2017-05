Priester wil leerlingen tonen hoe Jezus over water liep, maar wordt opgegeten door krokodillen

Een priester die in Zimbabwe aan zijn leerlingen wilde tonen hoe Jezus over het water liep, had dat beter niet gedaan. Hij werd gegrepen door drie krokodillen en kan het niet meer navertellen.

Jonathan Mthethwa, een kerkleider uit Zimbabwe, ging het water in en liep zo’n 30 meter. Toen hij terug aan land wilde gaan, liep het echter mis en werd de man gegrepen door drie krokodillen. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar toen die aankwamen was het kwaad al geschied. De man was aan de aanval van de drie hongerige reptielen overleden.

“We weten nog altijd niet hoe dit is kunnen gebeuren. Hij werd door drie krokodillen vlak voor ons verorberd”, reageert één van zijn studenten.