Balls & Glory wil vijftig restaurants tegen 2025, waarvan één in New York

Gehaktbalketen Balls & Glory wil tegen 2025 vijftig restaurants openen, waarvan één in New York. Dat heeft oprichter Wim Ballieu maandag te kennen gegeven. De eerste Balls & Glory werd vijf jaar geleden opgericht in Gent. Vandaag zijn er vijf adressen in België en één in Nederland.

Balls & Glory haalde maandag 125.000 euro op via crowdlending (leningen aan kmo’s). Het bedrag werd in slechts 40 seconden ingezameld via de beleggers-community van Look&Fin, zo meldt die laatste.

Balls & Glory wilde het bedrag inzamelen als werkkapitaal van de groep en om recente investeringen in softwaresystemen te herfinancieren. De beleggers worden maandelijks terugbetaald vanaf de eerste maand na hun investering.