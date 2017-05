Orka’s slachten grote witte haaien af: “Dit hebben we nog nooit gezien”

De grote witte haai is voor heel wat mensen het meest angstaanjagende zeemonster ter wereld. In Zuid-Afrika denken ze daar sinds kort echter helemaal anders over. Er spoelden namelijk drie afgeslachte exemplaren aan op een strand. De daders? Orka’s.

De drie grote witte haaien waren tussen drie en vijf meter lang en spoelden op opeenvolgende dagen aan nabij het Zuid-Afrikaanse dorp Franskraalstrand. Ze vertoonden alle drie grote tandafdrukken op hun lichaam en misten organen zoals de lever en het hart, aldus Shark Watch South Africa.

“De haaien werden gedood door orka’s”, aldus bioloog Alison Towner, die de dieren met een team aan een grondige autopsie onderwierp. “Zulke observaties hebben we nog nooit gezien. Dat orka’s op grote witte haaien jagen, zorgt voor een nieuwe grijze zone in het maritiem onderzoek. We weten ook niet of de haaien uit de regio gaan wegblijven na deze aanval.”