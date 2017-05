Rode Kruis vraagt u via Facebook om nieuwe donor te nomineren

Het Rode Kruis lanceert vandaag een nieuwe campagne om de bloedvoorraad op peil te houden. Elk jaar vallen er 40.000 donoren af. Die vervangen, is een helse klus. Daarom vraagt de organisatie voor het eerst aan bloedgevers om familie en vrienden te nomineren via Facebook en Twitter.

“Beste vrienden, ik daag jullie uit om binnenkort samen met mij bloed te geven. Ik reken op jullie, dus registreer je vandaag nog.” Die boodschap ziet u binnenkort misschien verschijnen op uw persoonlijke Facebook- of Twitterpagina. Vanaf vandaag schakelt het Rode Kruis zijn meer dan 100.000 trouwe donoren in om nieuwe bloedgevers te vinden via sociale media.

De campagne is broodnodig: elk jaar verliest de organisatie 40.000 donoren. En dus zijn er minstens evenveel nieuwe nodig. Al hoopt het Rode Kruis dat nog meer mensen zich de komende weken registreren. “Hoe groter ons bestand, hoe minder we steeds dezelfde mensen moeten belasten”, zegt Rode Kruis-woordvoerdster An Luyten. De slogan van deze nieuwe campagne luidt ‘Vervang Mij’. Zes donoren die de komende maanden moeten afhaken, leggen in filmpjes uit waarom het zo belangrijk is dat iemand hun plaats inneemt. Sommige bloedgevers vallen (tijdelijk) af omdat ze zelf ziek zijn, zwanger zijn of een tattoo laten zetten. Anderen worden te oud of hebben een reis buiten Europa achter de rug.

“Zeven op de tien mensen heeft zelf ooit bloed nodig, maar slechts drie procent van de bevolking geeft bloed. De bloedvoorraad op peil houden is een constante strijd”, zegt Luyten. Dat is ook dit jaar zo, al is de vraag naar bloed de voorbije jaren gedaald dankzij nieuwe, minder ingrijpende operatietechnieken. Daar staat dan weer tegenover dat de vraag naar bloedplaatjes en plasma stijgt door het toenemend aantal kankerpatiënten.

Terrasjes en barbecue

De situatie is vooral prangend tijdens de zomer. Zodra het beter weer wordt, dalen de opkomsten in de vaste donorcentra en bij mobiele inzamelingen. “Sommige bloedgevers zijn op reis maar zelfs degenen die in België blijven, zien we in juli en augustus minder vaak. Wie op een terrasje zit of een barbecue houdt, blijft soms liever hangen dan naar een inzamelactie in de buurt te trekken.”