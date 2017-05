”Geen van 28 voorstellen is er 1 waarvan je denkt: ‘wow, deze regering is nu wel goed bezig’”

Het leek wel een familiefeestje, daar gisteren in kasteel Hertoginnedal. Mooi weer, een mooie vijver, mannen in pakken, een vrouw in ’t kort, een andere in het lang en een derde in een broek. Veel lachende gezichten. Iedereen mocht iets zeggen, zoals dat in warme families gaat. Dat was allemaal goed geregeld en mooi afgesproken. De woordvoerders hadden zich zelfs uitgesloofd om uitgebreide powerpoints te schrijven, te projecteren en vervolgens uit te printen, zodat de boodschap duidelijk zou worden: kijk eens wat deze regering allemaal samen doet. Die 28 beslissingen komen ook niet allemaal uit de lucht vallen, velen waren zijn al volop in voorbereiding, maar nu zijn ze dan ook definitief beslist. Vrijdag is er nog negen uur vergaderd over de onderwerpen, zaterdag zijn de laatste komma’s afgeklopt en zondag is dan alles in kannen en kruiken gegoten.

Maar van die 28 voorstellen zijn er toch niet veel waar je nu echt enthousiast van wordt. Waarvan je denkt: ‘wow, deze regering is nu wel goed bezig’. Een verzekering die je advocatenkosten dekt als je een doorsnee loon hebt en dus geen recht op een pro deo verdediging? Die kan je dan gebruiken bij een eventuele scheiding of als je problemen hebt met je huis, is de uitleg. Een goed idee, dat wel, maar ook niet meer. Net als de regeling voor winkeldiefjes. Als ze niet te veel pikken, dan valt er wel iets met de winkelier te regelen zonder proces-verbaal. Met of zonder politie, dat kan je zelfs kiezen. Maar ervoor zorgen dat je het bonnetje van een motorpak aan je belastingbrief kan nieten? Het zal wel, zeker.

Aangezien we straks een miljard of vier gaan moeten besparen, kan deze regering nu ook al niet veel extra uitgeven. 105 miljoen is dan ook niet meer dan wat borrelnootjes. Uit dat bakje moeten ze met drie eten: N-VA krijgt 35 miljoen euro voor zijn extra plaatsen in gesloten opvangcentra, CD&V 35 miljoen euro voor zijn verzekering en Open Vld 35 miljoen voor de ambulancediensten. Die opgesplitste bedragen stonden uiteraard niet op de powerpoints en premier Michel reageert gepikeerd als je het zo mathematisch bekijkt. “We zijn geen apothekersregering”, zei hij gisteren. Ze wegen dus niets af op schaaltjes, laten we het hopen dat het waar is.

Deze regering houdt stand, meer valt daar niet over te zeggen. Het is als een familie waarvan ex-partners toch naar hetzelfde feest gaan, omdat ze niet anders kunnen.

“Dit is geen show”, zei Michel ook. Misschien is het wel een voetbalmatch, waarvan we gisteren even in het kwartiertje pauze zaten. Benieuwd hoeveel MR volgende keer krijgt, want die gingen zonder cadeautje naar huis. Was dat de prijs voor de vredespijp?