Showkoor Rise Up uit Neerpelt overtreft zichzelf

Neerpelt - Zopas vond het concert voor 10 jaar Rise up plaats in het provinciaal domein Dommelhof in Neerpelt. Het optreden was een echte voltreffer.

De droom van oprichtster en dirigente Karin Lauwers werd realiteit. Tien jaar geleden bestond er in België geen showkoor. Zelf kon Karin haar ervaringen uit haar deelname aan Up with people concretiseren met dit koor. In 2008 waren ze nog met 18 meisjes, vandaag stonden er niet minder dan 38, zeg maar echte vriendinnen, tussen de 15 en 25 op het podium. En of er geswingt werd! De zang gecombineerd met schitterende choreografie had voor de tot tweemaal toe volgelopen zaal unaniem slechts één woord: uitzonderlijk mooi, nooit vertoond.

Tweeënhalf uur lang wist het koor het publiek te bekoren. Tot vier keer toe was er een staande ovatie.Hhet publiek schreeuwde om bisnummers, en die kwamen er ook. Dit showkoor is echt een uniek iets en verdient zijn plaats in Limburg en ver daarbuiten. "Onze droom is om in 2018 te mogen meedoen aan de world games in Pretoria", aldus nog een geëmotioneerde Karin Lauwers. Met de steun van de ouders, sympathisanten, sponsors en de gemeente Neerpelt moet dat zeker zeker lukken.