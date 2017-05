Beweging.net Ham houdt jaarlijks Trefmoment

Ham - De besturen van verschillende verenigingen in Ham ontmoetten elkaar vorige vrijdag weer op het jaarlijkse Trefmoment van Beweging.net Ham.

Vorige vrijdag vond het traditionele Trefmoment van Ham plaats. Verschillende verenigingen van Ham die naast Beweging.net staan en aanwezig konden zijn waren Femma Kwaadmechelen, Gepensioneerden Oostham, ACV, KWB Kwaadmechelen, KWB Genebos, KWB Genendijk, Samana Genendijk en KVG Kwaadmechelen.

De 50 aanwezigen werden ontvangen met een glaasje cava of fruitsap. Bij de receptie kwamen de tongen al snel los en werd er heel wat gebabbeld onder de verenigingen heen. Dat is natuurlijk net de bedoeling van het evenement.

Voorzitter Patrick Bosmans heette iedereen welkom met een stiltemoment voor Louis Macquoi van KVG die hen die week ontviel. Verder blikte hij terug naar de geslaagde eerste editie van de Hamse Zorg- en Welzijnsbeurs die in september 2016 doorging in het dienstencentrum. Graag wil de vereniging dit opnieuw organiseren op zaterdag 7 oktober in de week van de Derde Leeftijd, op dezelfde locatie. Eventueel met uitbreiding naar kind- en jongerenzorg.

Ook de website www.iedereenburgemeester.be werd in de kijker gezet. “‘Iedereen Burgemeester’ daagt iedereen uit om ideeën voor zijn of haar stad of gemeente te delen. Op iedereenburgemeester.be zijn alle suggesties welkom. Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, politieke voorkeur, studies enzovoort, mag meewerken”, legt de voorzitter en tevens moderator van de site uit. “Er is slechts een toetssteen: draagt het idee bij aan de toekomst van de gemeente? Elk respectvol voorstel is welkom, ook als het niet in de winkel van beweging.net past. Dat kan dus veel zijn, behalve voorstellen die het gemeentelijke niveau overstijgen, racistische uitlatingen of het beledigen van personen of groepen.” Neem zeker eens een kijkje op de website en selecteer gemeente Ham.

Daarna schoven alle aanwezigen aan het grote buffet aan voor een belegd broodje met verschillende soorten toespijzen. Voor de muziek en ambiance zorgde Jan Moonen in Geel. Tussen elke klassieke song uit de oude doos vertelde hij een goeie mop of anekdote die gesmaakt werd door het publiek. Tijdens de pauze kreeg iedereen nog een stuk taart met een tas koffie.

En na de pauze kwam Eugenie op bezoek, een typetje van artiest Jan. Waarna hij de helft van de zaal mee op het podium sleurde om samen met hem exotische muziek te brengen.